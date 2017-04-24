В Иваново будут судить замглавы компании из-за падения фасада на ребенка

ВОРОНЕЖ, 24 апр — РИА Новости. Заместитель директора управляющей организации ответит в суде за инцидент в Иваново, где на трехлетнюю девочку с фасада дома упал кусок штукатурки, сообщило в понедельник управление СК РФ по области.

Инцидент произошел вечером 27 июня 2016 года на улице Маршала Жаворонкова. По данным местных СМИ, женщина с ребенком выходили из кассы коммунальных услуг, когда с высоты второго этажа на девочку упал кусок штукатурки примерно 1,5х0,5 метра. Девочку с ссадинами и ушибом позвоночника госпитализировали в больницу.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы. Фигурантом дела стала 50-летняя жительница Иваново.

"Указанное (происшествие) стало возможным из-за невыполнения обвиняемой, являющейся заместителем директора одной из управляющих организаций Иваново, своих должностных обязанностей по организации и проведению общих осмотров данного многоквартирного дома с целью своевременного выявления дефектов крыши и фасада здания, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, а также работ по устранению выявленных дефектов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в рамках расследования дела была изучена документация нескольких управляющих организаций, в разные периоды времени обслуживавших дом №21 по улице Маршала Жаворонкова, произведено четыре обыска и три выемки служебной документации, в том числе поддельного акта осмотра многоквартирного дома (что подтверждено результатами судебной подчерковедческой экспертизы).

"Допрошено более 25 лиц, проведены четыре очные ставки, в ходе которых опровергнуты доводы защиты виновного лица. В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает следствие.