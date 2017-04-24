В Ангарске проверяют информацию о мужчине, избившем врача после смерти отца

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в Ангарске местный житель избил врача скорой помощи в больнице после того, как ему сообщили о смерти отца, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

"Двадцать четвертого апреля в ряде СМИ появились сообщения о том, что в приемном покое медсанчасти № 28 города Ангарска мужчина избил врача скорой помощи. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, после того, как мужчине сообщили о смерти его отца, доставленного ранее в приемный покой, он избил одного из врачей. Также установлено, что мужчина незначительно повредил автомобиль скорой помощи. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.