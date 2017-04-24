После ДТП в Сочи, в котором погиб ребенок, возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 24 апр — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, возбуждено после ДТП в Сочи, где легковой автомобиль сбил на обочине дороги троих детей, в результате чего один ребенок погиб, сообщает пресс-служба СК РФ по Краснодарскому краю.

ДТП с участием автомобиля Kia Rio, в результате которого пострадали трое детей в возрасте от 10 до 12 лет, произошло в Сочи в субботу днем. По данным следствия, 43-летний водитель в результате выполнения маневра, не учитывая дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на островок безопасности в виде клумбы, огражденной бордюрным камнем, где находились трое детей. В результате ДТП дети с различными травмами были доставлены в больницу, позже один из них — 11-летний мальчик — скончался.

"По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю по данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч.1 ст.264 УК РФ)", — говорится в сообщении.

В ведомств добавили, что в настоящее время подозреваемый допрошен следователем, материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для определения подследственности.