Жителю Челябинска предъявили обвинение в избиении участкового врача

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Жителю Челябинска, который подозревается в нападении на участкового врача, приехавшую на вызов к его дочери, предъявлено обвинение, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следственными органами… жителю областного центра Сергею Николаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ (побои), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", — сказала Петренко.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в квартире одного из домов Челябинска Сергей Николаев напал на участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Было возбуждено уголовное дело по статям "побои" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчина признал вину в причинении побоев врачу.

"Следственный комитет и впредь будет жестко пресекать каждый случай нападения на медицинских работников и привлекать виновных, препятствующих их профессиональной деятельности, к уголовной ответственности", — подчеркнула представитель СК.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов, когда противоправные действия совершались против бригад "скорой помощи". В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить медиков.