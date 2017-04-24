Спасатели обнаружили тело второго погибшего в шахте под Челябинском горняка

ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело второго горняка, погибшего в воскресенье в шахте "Центральная" в Челябинской области, в настоящее время его тело поднимают на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

По данным АО "Южуралзолото Группа Компаний", которому принадлежит шахта, погибли проходчики Сергей Шамин и Александр Бабешко. Живым из-под завалов был извлечен проходчик Максим Бритулин, который в настоящее время находится в челябинской областной больнице.

"На данный момент известно, что спасатели подошли к телу второго погибшего. В настоящее время осуществляется его транспортировка на поверхность с глубины в 700 метров. Это небыстрый процесс", — рассказал собеседник агентства.

Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по области, на месте происшествия создан оперативный штаб.