При тушении пожара в Новой Москве пострадали двое пожарных

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара в поселке Институт Полиомиелита в новой Москве – сейчас они доставлены в больницы, сообщает в понедельник столичный главк МЧС РФ.

Сегодня около семи утра сотрудники выезжали на тушение деревянной постройки в поселке Институт Полиомелита (ТиНАО, поселок Московский). С возгоранием удалось справиться быстро, уже в начале восьмого огонь потушили.

"При выполнении своего служебного долга по тушению пожара пострадали два сотрудника пожарно-спасательного отряда 206. Благодаря их действиям и проявленному героизму в ходе ликвидации загорания, удалось не допустить дальнейшего распространения огня на соседние здания и предотвратить трагедию", — говорится в релизе.

Сейчас пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Москвы, в каком состоянии – не уточняется.

Всего с огнем боролись 25 пожарных и шесть единиц техники.