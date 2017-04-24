В Петербурге ребенок выстрелил себе в лицо из травматического оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Трехлетний ребенок, выстреливший себе в лицо из травматического оружия, госпитализирован с травмой глаза, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"23 апреля в 17.20 из квартиры дома 48 по улице Тверской с травмой глаза был госпитализирован 3-летний ребенок. По предварительным данным, около 16.45 пострадавший, по недосмотру родителей, выстрелил себе в лицо пороховым зарядом из травматического оружия, принадлежащего его родственнику", — сказано в сообщении.

Ведется проверка.