В Энгельсе неизвестный ограбил ломбард почти на два миллиона рублей

САРАТОВ, 24 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция разыскивает мужчину, который в воскресенье совершил вооруженное нападение на ломбард в городе Энгельс Саратовской области, похитив ювелирные украшения и выручку на общую сумму 1,7 миллиона рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

"Неизвестный, угрожая работнику предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из сейфа золотые изделия, предварительно, на сумму 1,5 миллиона рублей и 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция распространила фотографии грабителя, которого засняли камеры видеонаблюдения в ломбарде. "Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о личности и местонахождении подозреваемого, убедительная просьба обратится в ближайший отдел полиции", — отмечается в сообщении.