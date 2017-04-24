Под Новосибирском пьяный дебошир напал на сотрудницу полиции

НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Следователи СК в Бердске Новосибирской области возбудили уголовное дело после нападения пьяного дебошира на сотрудницу полиции прямо в отделе, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.
"В ответ на законное требование находившейся в помещении опорного пункта в форменном обмундировании 49-летней сотрудницы полиции, замещающей должность участкового уполномоченного, о прекращении противоправных действий, злоумышленник схватил ту за переднюю часть шеи и перекрыл ее дыхательные пути", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "применение опасного для жизни и здоровью насилия в отношении представителя власти".
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. "Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, свое поведение объяснил состоянием алкогольного опьянения", — добавили в СК. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
В свою очередь, в региональном главке МВД сообщили, что в связи с произошедшим в отделе МВД России по Бердску проводится служебная проверка.