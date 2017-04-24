Под Новосибирском пьяный дебошир напал на сотрудницу полиции

НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Следователи СК в Бердске Новосибирской области возбудили уголовное дело после нападения пьяного дебошира на сотрудницу полиции прямо в отделе, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что инцидент произошел вечером 21 апреля. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний житель Бердска из хулиганских побуждений разбил несколько окон общежития на улице Карла Маркса, а затем зашел в расположенный на первом этаже этого общежития пункт полиции, где стал ломать и переворачивать мебель.

"В ответ на законное требование находившейся в помещении опорного пункта в форменном обмундировании 49-летней сотрудницы полиции, замещающей должность участкового уполномоченного, о прекращении противоправных действий, злоумышленник схватил ту за переднюю часть шеи и перекрыл ее дыхательные пути", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "применение опасного для жизни и здоровью насилия в отношении представителя власти".

В СК отметили, что женщине, которая применила навыки рукопашного боя, удалось вырваться. По рации она вызвала подкрепление. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира, вызвали на место происшествия следователя.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. "Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, свое поведение объяснил состоянием алкогольного опьянения", — добавили в СК. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

В свою очередь, в региональном главке МВД сообщили, что в связи с произошедшим в отделе МВД России по Бердску проводится служебная проверка.