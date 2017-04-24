После гибели двоих детей и отца при пожаре в Томской области возбудили дело

ТОМСК, 24 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей и молодого мужчины при пожаре в деревянном доме; по информации следствия, погибшие – члены одной семьи, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК России по Томской области.

"По предварительным данным, 23 апреля 2017 года в пятом часу дня в селе Орехово Первомайского района Томской области произошло возгорание в двухквартирном жилом доме. При тушении пожара спасатели МЧС обнаружили тело мужчины, 1983 года рождения, его дочери, 2005 года рождения, и сына, 2014 года рождения", — говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Максимальная санкция статьи – лишение свободы до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.-0-