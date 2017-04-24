Пьяный житель Благовещенска "заминировал" аэропорт

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 апр — РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя Благовещенска за заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве в аэропорту города.

Как сообщается, инцидент произошел еще в середине апреля. По данным ведомства, нарушителя, которым оказался нигде не работающий местный житель Алексей Терно, задержали на территории аэропорта в состоянии алкогольного опьянения.

"(Мужчина) проник через забор на охраняемую территорию аэропорта города Благовещенска, где был задержан сотрудниками транспортной полиции. При этом в момент задержания он заявил полицейским о том, что на территории аэропорта якобы находится взрывное устройство",- сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.