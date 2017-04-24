Суд проверит законность ареста вероятного пособника теракта в Петербурге

Подозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото

Подозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мосгорсуд проверит законность ареста задержанного в Москве фигуранта уголовного дела о теракте в метро Петербурга Содика Ортикова, сообщили РИА Новости в суде.

В начале апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу до 3 июня одного из числа подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге — гражданина Таджикистана Ортикова.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

Позже Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что один из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброр Азимов был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Он подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. Еще позднее ведомство сообщило о задержании старшего брата Азимова — Акрама. Предполагается, что он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.