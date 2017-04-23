Сильный ветер оставил жителей села в Сочи без электроэнергии

КРАСНОДАР, 23 апр — РИА Новости. Сильный ветер в Сочи оставил в воскресенье жителей села Весёлое без электроэнергии, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В результате повреждения абонентской сети в селе Веселое Адлерского района нарушено энергоснабжение 5 улиц (Худякова, Урожайная, Лилии, Мира, Белой Акации), социально-значимые объекты в зону отключения не попали", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что на месте работает бригада ОАО "Сочинские электросети" в составе 4 человек, 1 единицы техники. На 17.30 без электроэнергии оставались около 2,5 тысяч человек. К 18.00 (мск), по данным ведомства, без электроэнергии остаются 400 человек.

Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение о том, что в воскресенье порывы ветра в Сочи могут достигать 18 метров в секунду, в горах — до 24 метров в секунду.