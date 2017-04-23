Четверо из 11 пострадавших в ДТП в Астрахани остаются в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Четверо из 11 пострадавших в столкновении маршрутного такси и автобуса в Ленинском районе Астрахани остаются в реанимации, динамики по состоянию здоровья нет, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Авария произошла утром в воскресенье в микрорайоне имени Бабаевского. МВД сообщает об 11 пострадавших. По предварительным данным, 30-летний водитель маршрутного такси № 30 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ", двигавшимся по тому же маршруту, и автомобилем Nissan Note. После этого произошло опрокидывание "Газели". Ранее сообщалось, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, трое пострадавших — в тяжелом, еще шесть человек находятся в средней степени тяжести.

"Четверо в реанимации, пока динамики у них нет, шестеро пострадавших находятся в средней степени тяжести с динамикой на улучшение", — пояснил собеседник агенства.

В результате, по данным УМВД, водитель микроавтобуса получил перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму, которая также диагностирована у большинства пассажиров. Ещё две женщины позднее самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение. У женщин в возрасте 28, 54 и 58 лет, помимо этого, под вопросом перелом позвоночника; у 63-летней астраханки перелом руки. Два пассажира были госпитализированы бригадами Центра медицины катастроф в тяжёлом состоянии. Установлена личность одного из них — это 25 летний местный житель, получивший политравму. У мужчин 1983 года рождения и 1969 года рождения сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.