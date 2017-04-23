Подозрительная коробка в петербургском ТК оказалась не опасной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Бесхозная коробка, из-за которой в воскресенье был эвакуирован ТК "Лондон Молл" в Петербурге, не содержала опасных предметов, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

Ранее сообщалось, что около 16.40 мск от руководства торгового комплекса "Лондон Молл" поступило сообщение о бесхозной коробке, была проведена эвакуация, на место вызывались взрывотехники.

"Около 18.00 мск проверка была закончена. Опасных предметов в коробке не обнаружено", — сказал собеседник агентства.