Пропавшие в Тюмени мальчики являются воспитанниками школы-интерната

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Пропавшие в Тюмени двое мальчиков являются воспитанниками местной школы-интерната, сообщает в воскресенье региональное СУ СК РФ.

Как сообщал ранее тюменский поисковый отряд "Белая сова", 20 апреля в Тюмени исчезли двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения. Сейчас ведутся их поиски.

"По предварительным данным установлено, что 20 апреля несовершеннолетние самостоятельно покинули территорию школы-интерната "Горизонт", воспитанниками которой являются мальчики, и направились в неизвестном направлении, после чего на связь не выходили, сотрудники образовательного учреждения обратились в правоохранительные органы", — уточняет ведомство.

Приметы одного из пропавших: рост 166 сантиметров, прямые черные волосы, худощавое телосложение. Приметы второго: рост 150 сантиметров, русые короткие волосы, худощавое телосложение. Оба одеты в синие кофты и джинсы, а также черные кроссовки.