Южная Осетия вновь обесточена из-за непогоды

В городе Цхинвал в Южной Осетии. Архивное фото

В городе Цхинвал в Южной Осетии. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 23 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Почти вся Южная Осетия вновь осталась без электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщил РИА Новости представитель ПАО "МРСК Северного Кавказа".

В воскресенье утром значительная часть жителей республики осталась без электроснабжения. Энергетики оперативно справились с последствиями аварии, несмотря на сильный штормовой ветер и сложную лавиноопасную обстановку. Существенную помощь в оперативном устранении последствий непогоды энергетикам оказали сотрудники погранслужбы, дислоцирующейся в Северной Осетии.

"В Южной Осетии вновь произошло отключение света, порывы ветра достигают 30 метров в секунду, почти все потребители попали в зону отключения", — сказал собеседник агентства.

Кроме этого, в связи с ухудшением погодных условий в горных районах Северного Кавказа решением генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева с 14.00 мск введен особый режим работы в зоне ответственности филиала "Севкавказэнерго" в Северной Осетии, режимы повышенной готовности в филиалах "Каббалкэнерго" и "Карачаево-Черкесскэнерго", отметили в компании.

"Все силы и средства, все аварийные дежурные бригады приведены в состояние готовности в случае необходимости немедленно приступить к аварийно-восстановительным работам", — добавил собеседник агентства.

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