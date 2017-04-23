В Пскове изъяли более двадцати тысяч литров контрафактного алкоголя

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли более 21 тысячи единиц контрафактного алкоголя в Пскове, сообщает управление МВД РФ по региону.

"В ходе проводимых мероприятий полицейские в складском помещении по улице Шоссейной в областном центре обнаружили 21,5 тысячи литров алкоголя, в том числе водки, коньяка, текилы, виски и вина. Эта продукция имела явные визуальные признаки контрафактности", — говорится в сообщении.

По данным МВД, федеральные специальные марки продукции являются поддельными, возбуждено дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.