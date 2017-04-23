В Пскове изъяли более двадцати тысяч литров контрафактного алкоголя

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли более 21 тысячи единиц контрафактного алкоголя в Пскове, сообщает управление МВД РФ по региону.
По данным МВД, федеральные специальные марки продукции являются поддельными, возбуждено дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.