Один из пострадавших в ДТП в Астрахани находится в крайне тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Один из пострадавших в ДТП с автобусом и маршруткой в Ленинском районе Астрахани находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом состоянии, еще шестеро человек находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Авария произошла утром в воскресенье в микрорайоне имени Бабаевского. МВД сообщает об 11 пострадавших. По предварительным данным, 30-летний водитель маршрутного такси № 30 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ", двигавшимся по тому же маршруту, и автомобилем "Nissan Note". После этого произошло опрокидывание "Газели".

"Один человек находится в крайне тяжелом состоянии, три человека — в тяжелом, 6 человек — средней степени тяжести. В процессе операции пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии, остальные находятся под наблюдением врачей", — пояснил собеседник агентства.