Под Пермью нашли тело девочки, случайно упавшей с моста в реку

УФА, 23 апр — РИА Новости, Рамиля Салихова. Спасатели нашли в реке под Пермью тело трехлетней девочки, которая утонула, упав с моста во время прогулки с 4-летней подружкой без присмотра взрослых, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел в субботу днем в пермском городе Кунгур. Местные жители обратились в полицию о пропаже 3-летней дочери, которая самостоятельно ушла гулять днем и не вернулась до вечера. Следователи выяснили, что малышка пошла к реке Ирень с 4-летней соседской девочкой. Дети дошли до моста, где 3-летняя девочка поскользнулась, упала в воду и не смогла выбраться самостоятельно. Ее маленькая подружка испугалась и побежала домой, где рассказала родителям о произошедшем. Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело об оставлении в опасности.

"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий тело ребенка было обнаружено у берега реки Ирень неподалёку от места происшествия", — пояснил представитель следствия.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Кроме того, опрашиваются родители погибшей, чтобы выяснить, почему маленький ребенок гулял без сопровождения взрослых.