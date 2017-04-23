Стали известны подробности ДТП с маршруткой под Астраханью

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении маршрутного такси с автобусом возросло до 11; причиной ДТП называют действия водителя маршрутки, который выехал на встречную полосу, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла утром в воскресенье в микрорайоне имени Бабаевского. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

"По предварительным данным, 30-летний водитель маршрутного такси № 30 выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ", двигавшимся по тому же маршруту, и автомобилем Nissan Note. После этого произошло опрокидывание "Газели", — говорится в сообщении.

В результате, по данным УМВД, водитель микроавтобуса получил перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму, которая также диагностирована у большинства пассажиров. Ещё две женщины позднее самостоятельно обратились за помощью в медицинское учреждение. Таким образом, число пострадавших возросло до 11. Водитель автобуса "ЛиАЗ" не пострадал, отметили в пресс-службе.

По факту ДТП полицией проводится проверка.