Расследовать обрушение на шахте под Челябинском будут опытные криминалисты

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил создать бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов для установления обстоятельств гибели двух рабочих при обрушении на шахте в Челябинской области, сообщила в воскресенье официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченному из-под завалов рабочему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

По словам Петренко, на место происшествия направлен исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК по Челябинской области Степан Шульга.

"Ему поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего", — сказала она.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководству регионального ведомства "дать всестороннюю правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, причастных к деятельности предприятия".