В ДТП под Астраханью пострадали десять человек

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали, по предварительным данным, при столкновении двух микроавтобусов в Астрахани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В результате столкновения двух микроавтобусов в Ленинском районе Астрахани пострадали девять человек, пять из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Состояние пострадавших и обстоятельства выясняются.