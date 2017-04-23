В Тюмени разыскивают двух пропавших подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Двое подростков пропали в Тюмени три дня назад, сообщает местный поисковый отряд "Белая сова" на своей странице в одной из соцсетей.

По данным волонтеров, пропали двое мальчиков 2001 и 2002 года рождения.

"20.04.2017 ушли вдвоем по улице Игримская в 16.00 и до настоящего времени не вернулись", — уточняет "Белая сова".

Приметы одного из пропавших: рост 166 сантиметров, прямые черные волосы, худощавое телосложение. Приметы второго: рост 150 сантиметров, русые короткие волосы, худощавое телосложение. Оба одеты в синие кофты и джинсы, а также черные кроссовки.