СК проверит данные об инциденте со скорой а Оренбурге

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области проводят проверку информации СМИ о том, что фельдшер скорой помощи якобы получила травму в ДТП из-за водителя, не уступившего дорогу автомобилю с медиками, сообщается на сайте СК РФ.

Уточняется, что 22 апреля в ряде СМИ появилась информация о столкновении автомобилей ВАЗ-2115 и скорой помощи. Отмечается, что в ДТП пострадала 26-летняя фельдшер, получившая травму руки.

По данным СК, при столкновении машина "скорой" перевернулась на бок, в момент происшествия в салоне находились только водитель и фельдшер.

"По предварительным данным, причиной ДТП стало некорректное поведение водителя ВАЗ-2115, который не уступил дорогу "неотложке"…. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами СК России по Оренбургской области был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов полиции в следственные органы регионального следственного управления.