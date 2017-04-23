СК проверит данные об инциденте со скорой а Оренбурге

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области проводят проверку информации СМИ о том, что фельдшер скорой помощи якобы получила травму в ДТП из-за водителя, не уступившего дорогу автомобилю с медиками, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, при столкновении машина "скорой" перевернулась на бок, в момент происшествия в салоне находились только водитель и фельдшер.
В целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия следственными органами СК России по Оренбургской области был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов полиции в следственные органы регионального следственного управления.