Из аварийной шахты в Челябинской области эвакуировали 166 человек

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр — РИА Новости. Более 160 горняков эвакуировано из шахты в Челябинской области, где двое шахтеров погибли, сообщает пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Обрушение на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" произошло утром в воскресенье.

"Горноспасатели МЧС России начали работы на золотодобывающей шахте в Пластовском районе, где обрушилась порода: незамедлительно была организована эвакуация горняков, которых в шахте на момент обрушения находилось 166 человек. Обрушение произошло на глубине 700 метров. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчёты и бригады скорой помощи, на месте работают более 20 специалистов", — сообщает региональный главк МЧС.

Как сообщалось ранее, при обрушении на шахте двое горняков погибли, ведутся работы по спасению третьего, который находится под завалами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

По информации областной прокуратуры, надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о об охране труда на шахте, расположенной в городе Пласт.