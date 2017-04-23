Под Пермью после случайного падения девочки с моста возбудили дело

УФА, 23 апр – РИА Новости, Рамиля Салихова. Трехлетняя девочка в Пермском крае, гулявшая с четырехлетней подружкой без присмотра взрослых, упала с моста на реку и утонула, следствие возбудило дело об оставлении ребенка в опасности, сообщил РИА Новости представитель краевого СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в субботу днем в пермском городе Кунгур.

"Трехлетняя девочка и её 4-летняя соседка отправились на прогулку без присмотра и сопровождения взрослых. Самостоятельно дойдя до берега реки Ирень, девочки играли на мостике. Во время игры 3-летняя девочка поскользнулась и упала в воду. В связи с тем, что дети были оставлены без помощи взрослых и лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своего возраста и беспомощности, упавшей в воду потерпевшей спастись не удалось. Испугавшись, 4-летняя девочка убежала домой и сообщила о случившемся родителям", — говорится в сообщении следственных органов.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже дочери вечером того же дня. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности.

"Следователи осматривают место, где упал ребенок. Допрашивают родителей и свидетелей. Сотрудники МЧС ищут в воде тело девочки", — пояснили агентству в ведомстве.