В Югре на одной улице за ночь сгорели два дома

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 апр — РИА Новости. Пожар в двух многоквартирных жилых домах, располагавшихся по соседству, произошел в ночь на воскресенье в поселке Барсово Сургутского района ХМАО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о загорании двухэтажных деревянных домов по улице Майской поступило примерно в 3 часа по местному времени (1:00 мск). Пожар был ликвидирован через 37 минут после прибытия спасателей", — рассказали в ведомстве, отметив, что в результате происшествия пострадали три человека, среди них — ребенок. Они доставлены в одну из клиник Сургута. Всего из двух домов были эвакуированы 25 человек.

"Удалось оперативно ликвидировать огонь, не допустив его распространение на квартиры. Пожар в основном затронул лестничные площадки", — уточнили в МЧС, добавив, что причины произошедшего выясняются дознавателями.

Кроме того, в воскресенье в администрации Сургутского района состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которого обсуждался вопрос помощи семьям пострадавших жилых домов. В связи с тем, что их квартиры огонь не затронул, они отказались от размещения во временных пунктах и в настоящее время вернулись в жилье, отметили в управлении МЧС.