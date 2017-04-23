На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге острова Сахалин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 17.37 по местному времени (09.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 34 километрах к юго-востоку от села Шебунино. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.