В Санкт-Петербурге горит административное здание на площади 100 "квадратов"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пожар в административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на площади 100 квадратных метров возник утром в воскресенье, сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в доме 86 на улице Морской поступило в 6.01.

"В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании на 3-ем этаже горит обстановка на площади 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В 06.20 из-за угрозы распространения пожара ранг пожара повышен до №1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В тушении пожара участвуют 32 спасателя, задействовано 8 единиц техники.