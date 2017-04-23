На Сахалине ликвидировали пожар в многоквартирном доме

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр — РИА Новости. Пожар в многоквартирном жилом доме в сахалинском Углегорске, откуда вечером в субботу эвакуировали жильцов, ликвидирован утром в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
В результате пожара была повреждена крыша дома на площади 600 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 человека и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
На прошлой неделе похожий случай произошел в многоквартирном доме в Холмске. Тогда из 100-квартирного жилого дома поздно вечером эвакуировали более 300 человек. В доме сгорела крыша на общей площади в 1000 квадратных метров. Огонь повредил не менее 75 квартир.