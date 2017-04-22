В Перми экстренно сел самолет из-за потерявшей сознание пассажирки

ИРКУТСК, 22 апр – РИА Новости. Самолет Boeing-737-800, следовавший по маршруту Москва – Иркутск, экстренно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки; ее после приземления увезли в больницу на скорой помощи, сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь иркутского Центра СПИД Василий Бучинский, летевший этим же рейсом.

"Одной из пассажирок стало плохо примерно через час после вылета из Шереметьево. Тревогу забил муж, когда пожилая женщина потеряла сознание. У 65-летней иркутянки, страдающей хроническим заболеванием, резко повысилось артериальное давление. На борту "Боинга-737-800" авиакомпании "Аэрофлот" по стечению обстоятельств находилось 15 врачей разных специализаций из Прибайкалья. Медицинские работники возвращались домой после командировок в Москву на форум "Здоровье нации", — написал Бучинский.

Медики оказали женщине экстренную помощь, давление удалось снизить, но состояние женщины оставалось критическим. Командир воздушного судна принял решение произвести незапланированную посадку в аэропорту Перми. Там на борт поднялась бригада скорой помощи, которая доставила пассажирку в больницу.

После вынужденной посадки самолету понадобилось дополнительное обслуживание. В результате рейс прилетел в Иркутск с опозданием на 2,5 часа.