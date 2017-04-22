На Ставрополье после ликвидации боевиков завели уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей на Ставрополье после ликвидации двоих боевиков, сообщает следственное управление СК по региону.

По данным следствия, ночью 21 апреля силовики в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района попытались остановить автомобиль Lada Priora, однако находившиеся там мужчины открыли по ним стрельбу из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое нападавших были уничтожены, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, личности боевиков установлены.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и по статье "незаконный оборот оружия", — говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу создана следственная группа, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, добавили в ведомстве.