В Ставрополе сильный ветер сорвал крышу дома

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сильный ветер сорвал крышу с жилого пятиэтажного дома в Ставрополе, сообщает главное управление МЧС России по Ставропольскому краю.

"В 12-20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступила информация о том, что в городе Ставрополь на улице Пригородная сорвана часть кровли, размером 15х30, с пятиэтажного многоквартирного жилого дома", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительной информации, в результате падения кровли повреждено 10 автомобилей.

Для ликвидации последствий происшествия привлекается – 13 человек и 4 единицы техники.

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