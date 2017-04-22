В горах Ингушетии потушили пожар, из-за которого эвакуировали 100 человек

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Пожарные Ингушетии потушили в Джейрахском районе республики пожар площадью более пяти гектаров, из-за которого пришлось эвакуировать 100 местных жителей, сообщает региональное правительство.

"Сегодня ночью в Джейрахском районе в ущелье между селениями Джейрах и Арамхи возник пожар, вызванный, по предварительным данным, высокой температурой воздуха и сильным ветром, распространившийся на площади более пяти гектаров. Благодаря оперативно принятым мерам пожар локализован, населенные пункты не пострадали", — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 20 пожарных, четыре автоцистерны и 17 сотрудников аварийно-спасательной службы. "Эвакуировано 100 человек, среди жителей пострадавших и жертв нет", — уточняется в сообщении.

На место происшествия выезжали председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев и руководитель администрации главы региона Башир Хашагульгов.

"Премьер-министр выразил благодарность жителям района, которые оказали посильную помощь в тушении пожара", — отмечает правительство.