СК назвал возможную причину пожара в Ижевске, унесшего жизни пяти человек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пожара в жилом доме в Ижевске, жертвами которого стали пять человек; причиной произошедшего могло стать короткое замыкание электропроводки, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что следователи выясняют причины и обстоятельства пожара в жилом доме в Ижевске, который унес жизни четверых человек, в том числе двух детей. Пожар произошел в ночь на субботу, сгорел частный дом. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах республики, при разборе завалов обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей.

"Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в городе Ижевске, повлекшем человеческие жертвы, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в огне погибли пять человек: 65-летний и 53-летняя хозяева дома, а также их родственники — 19-летняя девушка и двое внуков в возрасте 9 и 10 лет. Предположительной причиной возгорания в ведомстве назвали "короткое замыкание электропроводки".

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются соседи и родственники погибших. Следствие также намерено оценить действия или бездействие должностных лиц контролирующих органов, ответственных за осуществление пожарного надзора.