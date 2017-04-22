В Ижевске при пожаре погибли четыре человека

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи выясняют причины и обстоятельства пожара в жилом доме в Ижевске, который унес жизни четверых человек, в том числе двух детей, сообщает СУСК РФ по Удмуртии.

По предварительным данным, в ночь на субботу в Ленинском районе Ижевска произошёл пожар, в результате которого сгорел дом.

"По имеющейся на данный момент информации, в огне погибло четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Точное количество жертв, а также причины возгорания устанавливаются", — говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка, на место происшествия выехал руководитель следственного управления и следственная группа.