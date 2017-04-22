В жилом доме на Урале обвалилось перекрытие между этажами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. В Свердловской области в жилом доме обрушилось межэтажное потолочное перекрытие, сообщает в субботу региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Ленина в Карпинске. По факту ведется проверка.

"По предварительным данным, перекрытие между первым и вторым этажами упало в ночное время. В результате обрушения проживающие в квартире на втором этаже не пострадали, предварительно в квартире на первом этаже никто не проживал", — уточняет прокуратура.