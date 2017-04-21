Следователи главного управления СК выехали в Хабаровск после атаки на ФСБ

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Бойцы СОБРа недалеко от здания здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил опытных следователей и криминалистов в Хабаровский край для помощи в расследовании нападения на сотрудников ФСБ и стрелковый клуб, сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела… направлены опытные следователи и криминалисты главного следственного и главного военно-следственного управлений СК России", — сказала Петренко.