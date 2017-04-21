Калининградец пытался вывезти из Польши попугаев в подлокотнике автомобиля

КАЛИНИНГРАД, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники калининградской областной таможни на посту международного автомобильного пункта пропуска Мамоново задержали в пятницу калининградца, который пытался ввезти в регион из Польши 11 попугаев в подлокотнике одного из сидений, сообщила пресс-служба ведомства.

"По оперативной информации, поступившей из отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды, должностные лица провели досмотр легкового автомобиля, принадлежащего гражданину России, возвращавшемуся в Калининградскую область из Польши. В подлокотнике одного из сидений таможенники обнаружили наволочку от подушки, а в ней 11 попугаев. Документов на ввоз птиц россиянин не имел", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Возможно, потребуется экспертиза, чтобы определить, подпадают ли эти птицы под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.