Двоих ростовчан подозревают в незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Двое жителей Ростовской области подозреваются в незаконном выводе за границу почти 600 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара. После этого, используя недостоверные документы, перечислили деньги на банковские счета нерезидентов, отметила она.

"В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей", — сообщила Волк.

Она добавила, что против двоих ростовчан возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По данным Волк, подозреваемые арестованы.