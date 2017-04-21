На Южном Урале потушили лесной пожар площадью 10 гектаров

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пожарные Центрального военного округа потушили крупный лесной пожар на Южном Урале, площадь которого составила 10 гектаров, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Пожарные расчеты Центрального военного округа потушили лесной пожар в Челябинской области, площадь которого составила 10 гектаров. Очаг возгорания был выявлен в лесном массиве в 20 километрах от города Чебаркуль, быстро распространявшийся из-за сильного ветра в сторону населенного пункта. Для локализации пожара сотрудники филиала ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России… провели опашку земли по периметру горящей площади", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении огня приняли участие расчеты Чебаркульского гарнизона – около 40 человек и семь единиц спецтехники. Координация действий по тушению пожара осуществлялась в региональном центре управления штаба военного округа, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.