В Благовещенске суд признал экстремистскими три песни в "ВКонтакте"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр — РИА Новости. Благовещенский городской суд признал экстремистскими три песни, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", аудиозаписи были доступны для свободного прослушивания и тиражирования, сообщает пресс-служба суда.
Песни располагались в разделе "Аудиозаписи" одного из сообществ. Треки не были внесены в федеральный список экстремистских материалов. Композиции исследовали на экстремизм специалисты автономной некоммерческой организации "Лингвистический экспертно-консультационный центр", находящейся в Барнауле.
"Суд решил признать три аудиозаписи экстремистским материалом и запрещенным к распространению на всей территории Российской Федерации",- говорится в сообщении.
Решение суда направлено в федеральный орган государственной регистрации для включения песен в федеральный список экстремистских материалов.