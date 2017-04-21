В Благовещенске суд признал экстремистскими три песни в "ВКонтакте"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр — РИА Новости. Благовещенский городской суд признал экстремистскими три песни, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", аудиозаписи были доступны для свободного прослушивания и тиражирования, сообщает пресс-служба суда.

Песни располагались в разделе "Аудиозаписи" одного из сообществ. Треки не были внесены в федеральный список экстремистских материалов. Композиции исследовали на экстремизм специалисты автономной некоммерческой организации "Лингвистический экспертно-консультационный центр", находящейся в Барнауле.

"В содержимом аудиозаписей "Apxaria — Народ и Раса" имеются признаки побуждения к осуществлению враждебных действий в отношении группы лиц, объединенных по признаку происхождения — люди с небелым цветом кожи", — отмечает суд, уточняя, что в записях "Белый ОрелЪ — Моя Борьба" и "ССД — Русский парень-патриот" имеются признаки побуждения к враждебным действиям по признаку принадлежности к власти и происхождению.

"Суд решил признать три аудиозаписи экстремистским материалом и запрещенным к распространению на всей территории Российской Федерации",- говорится в сообщении.

Решение суда направлено в федеральный орган государственной регистрации для включения песен в федеральный список экстремистских материалов.