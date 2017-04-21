В Тамбовской области бывший судья получил 7,5 лет тюрьмы за взяточничество

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывшему арбитражному судье Тамбовской области дали 7,5 лет колонии строгого режима за взяточничество, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в мае 2016 года решением квалификационной коллегии судей Тамбовской области полномочия судьи Сергея Сучкова были прекращены. В сентябре 2016 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ, рассмотрев представление председателя СК России Александра Бастрыкина, дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судье Арбитражного суда Тамбовской области. Он признан виновным в совершении преступлений… "получение взятки", "покушение на получение взятки". Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на шесть лет", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 1 марта 2016 года судья вынес решение о сроке предъявления исполнительного листа о взыскании порядка 8 миллионов рублей со строительной фирмы. Спустя две недели судья предложил представителю этой фирмы помощь в отсрочке за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Получив согласие, уже на следующий день он вынес соответствующее определение.

Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив "дополнительные услуги" еще в 100 тысяч рублей. При получении 200 тысяч рублей судья был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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