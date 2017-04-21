СК надеется на арест жителя Урала, подозреваемого в попытке убить сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Екатеринбурга, подозреваемому в попытке убить собственного сына, сообщает в пятницу официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщало ранее свердловское СУ СК РФ, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого задержали. По факту возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

"Как только об этом преступлении стало известно Александру Бастрыкину, он поручил региональному следственному управлению немедленно ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Такая мера необходима в связи с тем, что его нахождение на свободе может угрожать не только жизни и здоровью пострадавшего мальчика, но и других детей в этой семье", — уточняет представитель СКР.