Активная фаза поисков моряков с затонувшего в Черном море судна завершена

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Активная фаза поисков моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море закончилась, в ходе операции был обследован район водной поверхности площадью более 350 квадратных миль, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
"Был обследован район площадью более 350 квадратных миль водной поверхности. По донесениям авиации береговых групп каких-либо признаков экипажа с сухогруха "Герои Арсенала" не обнаружено", – отметил собеседник, добавив, что суда, участвовавшие в поисках, отправились на место своей постоянной дислокации.
Как пояснил начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск) Алексей Кухоль, "в связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающая к нему водная поверхность обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложное гидрометеорологические условия, при которых выживание человека в морской воде в гидрокостюме составляет не более 8-9 часов и отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода "Герои Арсенала", МСКЦ Новороссийск принял решение о прекращении активной фазы морского поиска 20 апреля в 17.30".
В Росморречфлоте добавили, что поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами. В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.