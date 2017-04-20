Активная фаза поисков моряков с затонувшего в Черном море судна завершена

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Активная фаза поисков моряков с затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море закончилась, в ходе операции был обследован район водной поверхности площадью более 350 квадратных миль, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Собеседник агентства уточнил, что основные поисковые мероприятия были закончены в 17.30. По данным представителя Росморречфлота, в операции участвовали 13 судов и два вертолета МЧС России. К концу поисков работали только 6 судов во главе с аварийно-спасательным судном Морспасслужбы Росморречфлота "Спасатель Демидов".

"Был обследован район площадью более 350 квадратных миль водной поверхности. По донесениям авиации береговых групп каких-либо признаков экипажа с сухогруха "Герои Арсенала" не обнаружено", – отметил собеседник, добавив, что суда, участвовавшие в поисках, отправились на место своей постоянной дислокации.

По словам представителя Росморречфлота, в течение второго дня поисков были найдены скамейки, спасательный круг и пенопласт. Он добавил, что спасатели масляных пятен визуально не обнаружили. В настоящий момент высота волн в месте крушения достигает полуметра, дует восточный ветер со скоростью 3-7 метров в секунду. "На такой спокойной воде желтые костюмы с вертолета были бы хорошо видны", – уточнил собеседник.

Как пояснил начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск) Алексей Кухоль, "в связи с тем, что район, в котором потерпело крушение судно, и прилегающая к нему водная поверхность обследованы качественно и в полной мере, а также учитывая сложное гидрометеорологические условия, при которых выживание человека в морской воде в гидрокостюме составляет не более 8-9 часов и отсутствием какой-либо разумной надежды на обнаружение выживших членов экипажа затонувшего теплохода "Герои Арсенала", МСКЦ Новороссийск принял решение о прекращении активной фазы морского поиска 20 апреля в 17.30".

По данным центра, в районе крушения сухогруза температура воды составляла плюс 8-9 градусов, температура воздуха – плюс 11-13 градусов, а высота волн достигала 4 метров.

В Росморречфлоте добавили, что поиск пропавших членов экипажа продолжается проходящими судами. В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.