Опознаны тела трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Опознаны тела трех погибших в результате крушения судна в Черном море, один из них — гражданин России, двое из Украины, сообщил РИА Новости источник, близкий к поисково-спасательной операции.

"Были обнаружены тела старшего помощника капитана Андрея Ведерникова (гражданин России), матроса Николая Гончевского (Украина) и моториста Алексея Гончаренко (Украина)", – сообщил собеседник.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, сухогруз с зерном следовал из Азова Ростовской области в Турцию. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, гражданин Украины Константин Черненко, тела трех погибших подняты на спасательное судно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.