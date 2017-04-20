СК проверяет сообщения о воспитании младенца секс-игрушками

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московские следователи начали проверку после появления в СМИ сообщений о том, что молодая мать использует товары для взрослых в воспитании младенца, говорится в сообщении Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В четверг в ряде СМИ появились сообщения о матери, которая выложила в сеть фотографии новорожденного ребенка с фаллоимитатором вместо соски.

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о применении молодой матерью интимных предметов в воспитании младенца. Из сообщения СМИ следует, что в социальной сети молодая мама распространила фото и видеоролик, на которых она при воспитании своего ребенка использует указанные предметы", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям матери, после которой будет принято процессуальное решение.