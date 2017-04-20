В Твери загорелось пятиэтажное общежитие колледжа

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали в четверг днем из пятиэтажного общежития колледжа имени П.А. Кайкова в Твери после пожара на третьем этаже, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг пожара площадью около 20 квадратных метров — в комнате на третьем этаже. Из здания уже выведены 58 человек", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре на 2-й улице Грибоедова поступило в оперативную дежурную смену в 17.12. Обстоятельства возгорания уточняются.