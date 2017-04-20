Стали известны подробности инцидента с отравлением школьников в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Девочка из красноярской гимназии, которая принесла на занятия таблетки, предположительно, фенозепама и угостила учеников, выдавала их за витамины, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.
"По предварительным данным, 14-летняя ученица гимназии угостила своих друзей — учеников восьмых и девятых классов — таблетками, сказав, что это витамины", — сказала Шаманская.
Она добавила, что девочка переложила около 50 таблеток, по предварительным данным, фенозепама из блистеров в яркую бутылочку. "С ее слов, таблетки были куплены в аптеке, но в ходе проверки эта информация не подтвердилась. В настоящее время следователи выясняют, где ребенок их взял, и в каком количестве", — сказала собеседница агентства.