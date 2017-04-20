Стали известны подробности инцидента с отравлением школьников в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Девочка из красноярской гимназии, которая принесла на занятия таблетки, предположительно, фенозепама и угостила учеников, выдавала их за витамины, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.

Ранее МВД сообщило, что в четверг утром из гимназии в Кировском районе с недомоганием были госпитализированы пятеро подростков 14-16 лет, предположительно, отравившихся таблетками. По предварительным данным, одна из учениц принесла таблетки, которые отпускаются по рецепту, и угостила ими подростков. По данным следователей, были госпитализированы шесть учеников, им оказана вся необходимая медицинская помощь, вреда их здоровью не установлено. По результатам проверки СК будет принято процессуальное решение.

"По предварительным данным, 14-летняя ученица гимназии угостила своих друзей — учеников восьмых и девятых классов — таблетками, сказав, что это витамины", — сказала Шаманская.

Она добавила, что девочка переложила около 50 таблеток, по предварительным данным, фенозепама из блистеров в яркую бутылочку. "С ее слов, таблетки были куплены в аптеке, но в ходе проверки эта информация не подтвердилась. В настоящее время следователи выясняют, где ребенок их взял, и в каком количестве", — сказала собеседница агентства.